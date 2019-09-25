В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней

25 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следователи в Тюменской области России возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка няней в городе Заводоуковске. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 24 сентября в дневное время из дома по улице Северной города Заводоуковска похищен малолетний ребенок. Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала", - говорится в сообщении.

В УМВД по Тюменской области добавили, что ребенок найден мертвым в лесу во время поисковой операции, няня задержана.-0-