В тюрьме Перу в ходе бунта погибли девять заключенных

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме "Мигель Кастро Кастро" на окраине столицы Перу Лимы. Об этом сообщила местная радиостанция RPP.

По предварительной информации, все погибшие умерли от огнестрельных ранений. 67 человек получили ранения. Среди них - 60 надзирателей, пятеро полицейских и двое заключенных.

Как сообщает RPP, беспорядки вызваны изменениями в законопроект об амнистии, который перуанские власти готовятся принять в условиях распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Заключенные стали поджигать матрасы в камерах и бросать тяжелые предметы в надзирателей. Руководство тюрьмы не смогло подавить бунт своими силами и вызвало на помощь около 200 сотрудников различных силовых вндомств-0-