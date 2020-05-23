В тюрьме в Мексике погибли восемь заключенных

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тюрьме центрального штата Мексики Халиско произошло столкновение заключенных между собой, в результате его восемь человек были убиты и еще восемь ранены. Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что инцидент случился в тюрьме Пуэнте-Гранде. Три человека были застрелены, четыре погибли в результате побоев. Еще один человек умер от ран в больнице.

Заключенные участвовали в спортивных мероприятиях, после чего между ними началась драка. Пять человек были задержаны. В рамках расследования власти проверят, были ли замешаны в инциденте государственные чиновники.

Отмечается, что это первый такой случай в тюрьме.-0-