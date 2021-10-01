В Токио из-за тайфуна "Миндул" отменили более 120 авиарейсов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 126 рейсов японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) отменены в пятницу в токийском аэропорту Ханеда из-за мощного тайфуна "Миндул". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте аэропорта, пишет ТАСС.

Приостановлено паромное сообщение в Токийском заливе. Перекрыты также несколько прибрежных участков скоростной магистрали между столицей и центральным городом Нагоя, сообщает телеканал NHK.

Как отмечает ТАСС, почти 7 тыс. жителей города Кацуура в соседней с Токио префектуре Тиба рекомендовали покинуть дома из-за сильных дождей и угрозы схода оползней.

Тайфун "Миндул" находится в Тихом океане к юго-востоку от Токио и движется в северо-восточном направлении вдоль острова Хонсю. Скорость ветра в центральной части циклона составляет 45 м/с, а порывы достигает 60 м/с.-0-