В Токио из-за землетрясения несколько вагонов поезда сошли с рельсов

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из веток в токийском районе Адати несколько вагонов поезда сошли с рельсов, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Поезд совершал экстренное торможение из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в столичном регионе. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок. Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угрозы цунами нет.-0-