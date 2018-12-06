В Токио линия метро вышла из строя на 7 часов

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановка линии метро в Токио на семь часов привела к транспортному коллапсу, сообщает РИА Новости.
На линии токийской подземки Асакуса и городской железной дороги Кэйсэй вышло из строя оборудование системы, которая координирует движение поездов. Около 290 тыс. пассажиров опоздали на учебу и работу.
Поломку удалось устранить спустя семь часов. Из-за инцидента многим учебным заведениям пришлось перенести начало занятий и экзаменов.-0-
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