В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в городе Тефу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Также мужчина разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. Несколько сидений обгорели. Пострадали по меньшей мере 15 человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия. Сопротивления при задержании он не оказывал. Движение на линии, где произошло нападение, полностью остановлено.-0-