В Токио представили план поэтапного снятия ограничительных мер

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио представлен план поэтапного снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает японская газета The Japan Times.

По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, смягчать ограничения в столице начнут с 25 мая в три этапа, каждый из которых будет длиться две недели. На первом этапе при соблюдении всех правил предосторожности вновь откроются музеи, библиотеки и другие культурные учреждения, продовольственные магазины будут работать до 22.00. Разрешат проводить также массовые мероприятия с участием до 50 человек. На втором этапе возобновят работу торговые центры и подготовительные школы. На третьем - интернет-кафе и игровые центры. После этого откроются спортивные центры и развлекательные заведения.

Чрезвычайное положение было объявлено премьер-министром Японии Синдзо Абэ 7 апреля в восьми префектурах. Спустя девять дней оно было распространено на остальную часть страны. Первоначально срок его действия истекал 7 мая, но был продлен до конца месяца. Однако в связи со снижением количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией чрезвычайное положение уже отменено для 42 из 47 префектур. Ожидается, что 25 мая оно будет отменено для оставшихся пяти - Токио, Канагава, Тиба, Сайтама и Хоккайдо.-0-