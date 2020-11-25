В Токио с 28 ноября вводят новые ограничения из-за пандемии

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио из-за резкого увеличения случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 28 ноября вводят новые ограничительные меры, сообщает Reuters .

Власти японской столицы требуют, чтобы бары и рестораны в городе с 14-миллионным населением работали по сокращенному графику - закрывались в 22.00. Ограничение будет действовать до 18 декабря.

Также в Японии с 24 ноября приостановлена рекламная кампания Go To Travel в городах Саппоро и Осака. Программа, которая предлагает скидки на проезд и проживание в гостиницах и принята премьер-министром для поддержки региональной экономики, подверглась критике за возможное распространение вируса из крупных городов в сельскую местность.

По данным на 25 ноября, в Японии зафиксировано 135 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 111 тыс. человек, умерли 1949.-0-