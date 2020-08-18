В Токио с начала августа от жары умерли 79 человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала августа в Токио от воздействия жары умерли по меньшей мере 79 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

По имеющейся информации, более 80% всех умерших - люди старше 70 лет. Многие жители японской столицы погибли в своих домах и квартирах, не оборудованных кондиционерами. В понедельник, 17 августа, в Хамамацу температура достигла 41,1 градуса, что является повторением рекорда, зафиксированного два года назад. В Токио на этой неделе температура выше 33-35 градусов.

В 2019 году жертвами жары в Японии стали 126 человек.-0-