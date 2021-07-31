В Токио вновь обновлен максимум суточных заражений COVID-19

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 4058 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная сегодня столичной администрацией, сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд был установлен 29 июля - 3865 случаев. Наибольшее число заражений подтверждено среди лиц в возрасте 20-30 лет (1484). На жителей японской столицы старше 65 лет приходится 106 случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находятся 95 заразившихся (днем ранее - 88).

30 июля в стране также был выявлен очередной суточный максимум заражений для всей страны - 10 743 случая. Предыдущие антирекорды были подтверждены 29 июля (10 699) и 28 июля (9 576).

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидситуации распространением дельта-штамма. В то же время власти указывают на преобладающее число молодежи среди зараженных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, кабмин отрицает возможную связь Олимпиады с ростом числа инфицированных. Так, премьер-министр Японии Есихидэ Суга 30 июля заявил журналистам, что не считает Игры источником распространения COVID-19. По его словам, организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.

В связи с ухудшением эпидобстановки в Токио до 31 августа из-за коронавируса было продлено действие режима ЧС. Этот режим предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.-0-