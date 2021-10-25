В Токио впервые за 11 месяцев отменили COVID-ограничения для общепита

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии впервые за 11 месяцев сняли в Токио все связанные с коронавирусом ограничения на работу общепита, сообщает телерадиокомпания NHK.

С 25 октября с ресторанов и баров, которые получили сертификаты, подтверждающие, что они принимают меры против инфицирования, больше не будут требовать сокращения рабочих часов и прекращения продажи алкоголя с 20.00, то есть сертифицированные заведения общепита смогут вернуться к своей обычной работе.

Но власти страны призывают рестораторов пока ограничивать число посетителей за одним столом четырьмя людьми, а в случае более многочисленных групп проверять наличие доказательств вакцинации.

Столичная администрация сообщила, что она усилит противокоронавирусные меры по конец ноября в целях восстановления общественной и экономической деятельности, продолжая наравне с этим предотвращать новую волну заражений.-0-