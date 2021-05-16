В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до начала Паралимпийских игр

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Паралимпийских игр, прошла сегодня в мэрии Токио. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале оргкомитета "Токио-2020", сообщает ТАСС.

В ходе церемонии министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава заявила, что организаторы соревнований рассчитывают провести их в условиях максимальной безопасности для участников. "Мы также надеемся, что проведение нынешних Паралимпийских игр станет шагом к построению безбарьерного общества, в котором у каждого будет возможность для деятельности", - подчеркнула министр.

Затем в здании мэрии Токио установили эмблему Паралимпийских игр, состоящую из трех полумесяцев. Эти геометрические фигуры называются agitos, что в переводе с латыни означает "стремление вперед", и символизируют упорство паралимпийцев. В конце церемонии на сцену вышел потомственный актер театра Кабуки Эбидзо Итикава XI, который исполнил традиционный танец, символизирующий изгнание злых духов и привлечение удачи.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. При этом название "Токио-2020" будет сохранено.-0-