В Токио зарегистрирован антирекорд случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио был зарегистрирован суточный антирекорд случаев заражения COVID-19 c начала пандемии - 5773, сообщает Kyodo News.
Согласно правительственным данным, 13 августа было зафиксировано 5773 новых подтвержденных случая заражения COVID-19, что превысило предыдущий максимум в 5042 случая, зарегистрированных неделей ранее. Власти обеспокоены нынешней ситуации, так как это может привести к коллапсу столичной медицинской системы.
В столице вырос до 4 155,7 случаев среднесуточный показатель, что на 8,8% процента больше, чем на предыдущей неделе.-0-
Согласно правительственным данным, 13 августа было зафиксировано 5773 новых подтвержденных случая заражения COVID-19, что превысило предыдущий максимум в 5042 случая, зарегистрированных неделей ранее. Власти обеспокоены нынешней ситуации, так как это может привести к коллапсу столичной медицинской системы.
В столице вырос до 4 155,7 случаев среднесуточный показатель, что на 8,8% процента больше, чем на предыдущей неделе.-0-