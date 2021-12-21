21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Томске загорелся торговый центр "Лента", сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 15.06 по местному времени.

"На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

"По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек", - говорится в релизе. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.-0-