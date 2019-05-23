В тоннеле московского метро застряли три поезда

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три поезда остановились в тоннеле московского метро между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" . Об этом сообщает ТАСС.
На обе станции оперативно направили представителей экстренных служб. Ранее очевидцы сообщили, что причиной сбоя стало падение напряжения на станции "Алтуфьево". В экстренных службах ТАСС сообщили, что "сломался состав".
Поезда, застрявшие в тоннеле между станциями московского метро "Бибирево" и "Алтуфьево", прибыли на станцию "Бибирево". Часть пассажиров находилась в тоннеле более часа.
Пассажиры вели себя спокойно, никакой паники не было.
Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена полностью восстановлено после сбоя.
По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.314 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.08 BYN
|2.082 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN