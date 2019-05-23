В тоннеле московского метро застряли три поезда

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три поезда остановились в тоннеле московского метро между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" . Об этом сообщает ТАСС.

На обе станции оперативно направили представителей экстренных служб. Ранее очевидцы сообщили, что причиной сбоя стало падение напряжения на станции "Алтуфьево". В экстренных службах ТАСС сообщили, что "сломался состав".

Поезда, застрявшие в тоннеле между станциями московского метро "Бибирево" и "Алтуфьево", прибыли на станцию "Бибирево". Часть пассажиров находилась в тоннеле более часа.

Пассажиры вели себя спокойно, никакой паники не было.

Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена полностью восстановлено после сбоя.

По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава.-0-