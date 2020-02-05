В тоннеле в Бельгии столкнулись два автобуса, грузовой и легковой автомобили

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тоннеле Беверен в бельгийском городе Антверпен произошло крупное ДТП. Об этом сообщает RTBF.

В результате аварии один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, 44 пострадали незначительно.

По предварительным сведениям, случилось цепное столкновение с участием фуры, двух автобусов и легкового автомобиля.

Погибший – водитель легковушки. Еще 65 человек, которые находились в автобусах, не пострадали. Был применен план экстренной медпомощи для быстрой транспортировки пострадавших в больницы.

Те, кто присутствовал в транспортных средствах во время аварии, но не пострадал, были эвакуированы на автобусах. Буксировка транспортных средств, пострадавших в аварии, займет много времени. Тоннель Беверен останется закрытым на неопределенное время.-0-