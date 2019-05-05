В торговом центре в Москве произошла стрельба

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неадекватный мужчина устроил стрельбу в ТЦ "Тайнинский" на северо-востоке Москвы, сообщает российский телевизионный
Нетрезвый посетитель торгового центра на Тайнинской улице сначала произвел три выстрела из газового или травматического пистолета внутри здания, а затем еще шесть на улице. Стрельба была хаотичная, а сам мужчина вел себя неадекватно. Информация о пострадавших уточняется.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN