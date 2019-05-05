В торговом центре в Москве произошла стрельба

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неадекватный мужчина устроил стрельбу в ТЦ "Тайнинский" на северо-востоке Москвы, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Нетрезвый посетитель торгового центра на Тайнинской улице сначала произвел три выстрела из газового или травматического пистолета внутри здания, а затем еще шесть на улице. Стрельба была хаотичная, а сам мужчина вел себя неадекватно. Информация о пострадавших уточняется.-0-