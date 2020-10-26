В Торонто из-за спора о социальной дистанции застрелен молодой человек

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском Торонто 21-летний мужчина скончался в результате ранения после ссоры о социальной дистанции. Об этом сообщает Global News со ссылкой на полицию Торонто.

Инцидент произошел вечером 25 октября. Полиция приехала на место происшествия после многочисленных сообщений о стрельбе и обнаружила мужчину с огнестрельным ранением. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, однако вскоре скончался в больнице.

По информации следователей, 21-летний парень, совершавший покупки в магазине, повздорил с находящимися там же мужчиной и женщиной из-за несоблюдения социальной дистанции. Спорт перенесся на парковку, где и произошла стрельба.

По словам следователей, на месте происшествия было обнаружено несколько гильз, а также нож. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но вскоре были арестованы.-0-