В Торонто опять стрельба: один человек погиб и один пострадал

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в центре Торонто, сообщил 2 января телеканал CBC.

Инцидент произошел поздно вечером. Неизвестный или неизвестные выстрелили несколько раз в водителя и пассажира припаркованного автомобиля. Пострадавшие были доставлены в больницу - один из них умер, второй находится в тяжелом состоянии. Их личности не раскрываются.

По факту стрельбы пока никто не задержан. Это первый инцидент такого рода в Торонто в новом году.-0-