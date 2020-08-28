В Торонто прозвучали выстрелы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы в районе Скарборо, который входит в агломерацию Торонто. Об этом сообщил телеканал CTV.

Происшествие случилось поздно вечером рядом с одним из ресторанов. Двое мужчин с серьезными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Правоохранители остановили автомобиль, в котором находились трое подозреваемых в стрельбе. В салоне машины было изъято огнестрельное оружие. Личности задержанных и пострадавших не раскрываются.-0-