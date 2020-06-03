В тотальной вакцинации от коронавируса нет научной необходимости - эксперт

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тотальная вакцинация населения от коронавируса не будет проводиться, прививку стоит делать людям из группы риска. Такое мнение выразил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.

"Если вакцинация (от коронавируса) и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям. Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения", - заявил Геннадий Онищенко.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что проведенные доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках показали безопасность препарата и его защитную эффективность. Для испытания вакцины на людях уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. До начала исследований они будут находиться в изоляции и пройдут тесты на коронавирус.

С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5037.-0-