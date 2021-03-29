В трех регионах Австрии ужесточат карантинные меры

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австрии ужесточает карантинные меры на пасхальные праздники - с 1 по 6 апреля будет запрещен въезд и выезд из трех федеральных земель: Вены, Нижней Австрии и Бургенланда, сообщает АРА.

В этих трех регионах закроются на 6 дней салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины и торговые центры, музеи и зоопарки. Ограничения на выезд и въезд будут действовать круглосуточно. Это означает, что человек может выходить из дома или квартиры только по особым причинам, например, чтобы встретиться с членами семьи, оказать помощь, а также прогуляться на открытом воздухе для расслабления или выгула домашних животных. При этом необходимо будет носить на улице респираторные маски типа FFP2, а также использовать их в закрытых помещениях, в которых находится более одного человека.

С 7 апреля в Австрии будет запрещено посещать любые торговые точки без отрицательного теста на коронавирус, при этом будет разрешено посещение аптек и продуктовых магазинов без него.

Мэр Вены не исключает, что пасхальный локдаун может быть продлен в столице как минимум до 11 апреля.-0-