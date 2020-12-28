В ЦАР 27 декабря прошли президентские и парламентские выборы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские и парламентские выборы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) состоялись, избиратели проголосовали массово и организованно. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиаса Бартелеми Моруба.

"Народ ЦАР высказался и сделал это массово и убедительно, - заявил он в интервью местной радиостанции Ndeke Luka. - Выборы прошли хорошо и в полном соответствии с законами страны". Моруба сообщил, что у избиркома есть восемь дней для обработки всех бюллетеней и подсчета голосов. "Предварительные результаты будут оглашены к 4 января, - отметил он. - Сейчас мы работаем круглосуточно, чтобы успеть уложиться в определенные законом сроки".

Глава избиркома отметил, что удовлетворен тем, как прошли выборы.

Он также сказал, что если кто-то хочет опротестовать ход голосования и результаты, то для этого есть Конституционный суд.

В президентских выборах в ЦАР приняли участие 17 кандидатов. Сред них - действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, который добивался переизбрания на второй срок. Его главным конкурентом рассматривался лидер оппозиции и глава партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле.

Согласно закону, если ни один из кандидатов, участвовавших 27 декабря в президентских выборах, не набрал 50% голосов плюс один, то 14 февраля состоится второй тур президентских выборов. Срок полномочий президента ЦАР составляет пять лет.

Одновременно 27 декабря в ЦАР прошли выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. Она насчитывает 140 депутатов, которые избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Срок полномочий депутатов - пять лет.-0-