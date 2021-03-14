В ЦАР начался второй тур парламентских выборов и повторные выборы в ряде округов

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование во втором туре парламентских выборов началось сегодня в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в округах, где не было победителя в ходе прошедшего 27 декабря первого тура. Голосование также проходит в избирательных участках в рамках первого тура в районах, где повстанцы помешали его проведению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральноафриканскую радиостанцию Ndeke Luka.

Фаворитом на выборах в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею - считается созданная почти два года назад действующим президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера партия "Движение объединенных сердец", отмечает радиостанция.

По итогам первого тура в Национальную ассамблею были избраны 22 депутата. Оставшиеся 118 мест пока остаются вакантными. Второй тур проходит в 49 избирательных округах, где в первом туре не определился победитель. В оставшихся 69 округах, где из-за активного противодействия со стороны повстанцев голосование 27 декабря 2020 года не проводилось полностью, проходит первый тур.

Учитывая создавшуюся в стране ситуацию, Конституционный суд ЦАР решил, что новый состав Национальной ассамблеи должен быть сформирован до 2 мая по меньшей мере из 71 избранного депутата, что составляет 50% состава палаты плюс один депутат. Так ЦАР получит действующий парламент, который сможет полноценно участвовать в политической жизни страны.

С момента проведения первого тура внутренняя ситуация в ЦАР значительно изменилась, когда правительственные силы при поддержке международных союзников смогли нанести ряд чувствительных поражений повстанцам и изгнать их отряды из ряда крупнейших городов на востоке, севере и западе страны. "Мы смогли сейчас обеспечить более широкое присутствие сил безопасности в различных частях страны с тем, чтобы обеспечить нормальное проведение выборов", - заявил пресс-секретарь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Абдул-Азиз Фолл. "На текущий день 80% территории страны очищено от отрядов повстанцев", - отметил в свою очередь 12 марта один из руководителей полиции ЦАР Гай Килис Опондо. Он подчеркнул, что созданы все условия для нормального проведения парламентских выборов практически во всех округах.-0-