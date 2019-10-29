В ЦАР произошло самое сильное наводнение за последние 20 лет, около 28 тыс. человек остались без крова

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошло самое сильное наводнение за последние 20 лет, по меньшей мере 28 тыс. человек остались без крова, сообщает французский телеканал France 24.
По данным властей, наводнение вызвано проливными дождями, которые обрушились на страну несколько недель назад и вызвали повышение уровня воды в реке Убанги. В столице ЦАР Банги затоплены целые районы. Особенно пострадали дома, находящиеся в непосредственной близости от берега.
Как сообщает служба новостей Africanews, пострадавшие находятся во временных лагерях. В стране не хватает питьевой воды, высок риск возникновения эпидемий.-0-