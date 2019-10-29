В ЦАР произошло самое сильное наводнение за последние 20 лет, около 28 тыс. человек остались без крова

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошло самое сильное наводнение за последние 20 лет, по меньшей мере 28 тыс. человек остались без крова, сообщает французский телеканал France 24 .

По данным властей, наводнение вызвано проливными дождями, которые обрушились на страну несколько недель назад и вызвали повышение уровня воды в реке Убанги. В столице ЦАР Банги затоплены целые районы. Особенно пострадали дома, находящиеся в непосредственной близости от берега.

Как сообщает служба новостей Africanews, пострадавшие находятся во временных лагерях. В стране не хватает питьевой воды, высок риск возникновения эпидемий.-0-