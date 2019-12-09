В центральной части Италии произошла серия землетрясений

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки землетрясений произошли в центральной части Италии в ночь на 9 декабря. Сильнейшее из них, магнитудой 4,5, зафиксировано в 4 км от коммуны Скарперия (Тоскана), сообщает агентство ANSA.

Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в 4.37 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 км. В других районах Тосканы наблюдались толчки меньшей интенсивности. По словам очевидцев, во время подземных толчков люди в панике покидали свои дома. Многие из них провели ночь в автомобилях, опасаясь возвращаться в свои жилища.

В ряде районов Тосканы серьезно повреждены здания. В коммунах Барберино-ди-Муджелло, Борго-Сан-Лоренцо и Виккьо в центральной части Италии сегодня закрыты школы. Железнодорожное движение в центре Флоренции приостановлено из-за проверок.

О пострадавших пока не сообщается. В некоторых муниципалитетах Тосканы открыты кризисные центры, где оказывают всю необходимую помощь населению.-0-