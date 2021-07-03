В центральной части Японии 20 человек пропали без вести при схождении оползня

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Атами (префектура Сидзуока) 3 июля сошел оползень, около 20 человек числятся пропавшими без вести, цитирует ТАСС сообщение телеканала NHK.

На место схода оползня отправлены спасатели. Местные власти также запросили помощь сил самообороны. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации об оползне.

В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. Ранее сообщалось, что около 200 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации в соседней с Токио префектуре Канагава из-за опасности подтоплений и оползней.-0-