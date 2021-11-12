В Центральной Канаде из-за снегопада без света остались более 10 тыс. потребителей

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад в центральной канадской провинции Манитоба стал причиной массовых обрывов на линиях электропередачи, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-би-си.

Сообщается, что без света остались более 10 тыс. домохозяйств и других строений. Всего зафиксировано 168 случаев обрывов на сетях. Ведутся ремонтные работы.

Кроме этого, непогода стала причиной роста числа ДТП. Для движения транспорта временно были закрыты несколько автотрасс.

По данным Национального метеобюро, снегопад, начавшийся в среду вечером, продлится до пятницы. За это время в регионе может выпасть до 25 см снега - почти месячная норма осадков.-0-