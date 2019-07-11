В Центральном Китае в результате наводнения погибли 11 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом сообщает информационный портал
От наводнения потерпели 10 городов и 76 уездов провинции. Площадь пострадавших сельхозугодий достигла 187,4 тыс. га. Сумма ущерба оценивается в $780 млн.
Сильные ливни обрушились на Хунань в конце прошлой недели. Кроме того, наводнения, вызванные чрезмерными осадками с начала лета, зафиксированы в провинциях Чжэцзян, Цзянси, Сычуань, Гуйчжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и городе центрального подчинения Чунцине.-0-
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