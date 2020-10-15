В центре Афин анархисты забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 150 анархистов с черными масками на лицах напали на отряды полицейского спецназа на центральной афинской площади Синтагма и забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает ТАСС.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Нападавшие убежали с площади по проспекту Василисис Амалиас, а затем скрылись. Был задержан один человек, в рюкзаке которого нашли бутылку с горючей жидкостью.

Анархисты совершили нападение во время многотысячного марша студентов и преподавателей вузов, который проходил в центре греческой столицы во время 24-часовой всеобщей забастовки, объявленной Объединением профсоюзов государственного сектора (ADEDY). Из-за инцидента марш был приостановлен.

Учащиеся и преподаватели требуют от властей усилить меры борьбы с коронавирусом. В манифестациях участвуют также врачи и другие категории госслужащих, включая работников налоговых инспекций и авиадиспетчеров. Полиция закрыла для выхода пассажиров центральную станцию метро "Панепистимио", которую поезда проходят без остановки. Из-за митингов ограничено движение транспорта по центральным улицам.

ADEDY, крупнейшее профобъединение Греции, проводит сегодня 24-часовую забастовку с требованиями увеличить расходы на национальную систему здравоохранения, увеличить количество коек в реанимационных отделениях, заполнить все вакансии медицинских работников.

Профсоюзное объединение выдвигает также и экономические требования: обеспечить защиту всех рабочих мест, не допускать никакого снижения зарплат, никаких увольнений работников, находящихся на контрактах. В число требований входит и сокращение налогов, возврат к необлагаемому налогами минимальному доходу в 12 тыс. евро в год на семью, расширение приема на работу в государственный сектор (в сферу здравоохранения, образования, социальных услуг, страховых фондов), отказ от приватизации госкомпаний, прекращение аукционов жилья должников по кредитам.

Из-за участия в забастовке авиадиспетчеров главная греческая авиакомпания Aegean Airlines и ее дочерняя компания Olympic Air объявили в среду об отмене или переносе части своих рейсов 15 и 16 октября. Изначально о своем участии в забастовке заявили также работники метро, водители троллейбусов и трамваев, но вечером 14 октября они сообщили, что не будут этого делать.-0-