В центре Афин один человек погиб в результате стрельбы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла возле кафе на улице Критис вблизи от центральной афинской площади Омония в Афинах. Об этом сообщил ТАСС.
В ходе стрельбы один человек погиб. Газета Protothema сообщила, что подозреваемые скрылись с места преступления на мотоцикле. Один из стрелявших попал человеку в голову. Погибший - уроженец Албании.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.-0-
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