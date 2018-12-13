В центре Афин один человек погиб в результате стрельбы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла возле кафе на улице Критис вблизи от центральной афинской площади Омония в Афинах. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе стрельбы один человек погиб. Газета Protothema сообщила, что подозреваемые скрылись с места преступления на мотоцикле. Один из стрелявших попал человеку в голову. Погибший - уроженец Албании.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.-0-