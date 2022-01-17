В центре Алматы задержаны двое вооруженных мужчин

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Алматы во время проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое вооруженных мужчин, сообщает новостной портал zakon.kz.
По данным полиции, у подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья.
Задержанные - мужчины 35 и 38 лет, которые проживают в Алматинской области. Предположительно, они участвовали в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу.-0-