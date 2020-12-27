В центре Берлина произошла стрельба

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошедшая в центре Берлина стрельба была вызвана ссорой между не установленным пока числом лиц. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию полиции.

Агентство сообщило о перестрелке в Берлине на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В результате пострадали четыре человека. В полиции журналистам заявили, что инцидент никак не связан со штаб-квартирой СДПГ.

"По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств", - сказал сотрудник ведомства.

Он добавил, что по данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек.

Между тем ТАСС сообщает, что стрельба в берлинском районе Кройцберг, во время которой тяжелые ранения получили четыре человека, произошла после конфликта между мужчинами.

По предварительным данным, местные жители услышали выстрелы на улице Штреземанштрассе и сообщили в полицию. Прибывшие полицейские обнаружили непосредственно на месте ЧП троих пострадавших, еще один раненый мужчина прыгнул в расположенный рядом канал. Его оттуда достали спасатели.

Прокуратура Берлина в Twitter сообщила, что инцидент произошел "в среде организованной преступности". В отношении "нескольких" лиц возбуждены дела по подозрению в покушении на убийство.-0-