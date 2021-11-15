В центре Берлина прошел митинг в поддержку АЭС

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Берлина у Бранденбургских ворот в минувшие выходные около сотни активистов провели митинг в поддержку атомной энергетики, сообщает Euronews.

Участники демонстрации призвали власти Германии приостановить закрытие последние шести АЭС на территории страны. Также митингующие призвали использовать атом в переходе к безуглеродной энергетике.

Правительство ФРГ намеревается полностью отказаться от атома к концу 2022 года. В конце прошлой недели и.о. министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце высказалась против возвращения страны к атомной энергетике в свете роста цен на энергоносители. По ее мнению, подлинная энергетическая реформа возможна только при условии расширения возобновляемых источников.-0-