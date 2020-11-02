В центре Бишкека проходят шесть пикетов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть пикетов с различными требованиями к властям Кыргызстана проходят 2 ноября в центре Бишкека, сообщает ТАСС.

В столице страны на Старой площади собрались три группы. Одна из этих групп требует восстановить в должности уволенного генерального директора АО "Северэлектро" Доскула Бекмурзаева, вторая выступает против него. Третья требует от председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова списать населению выданные ранее кредиты.

На площади Ала-Тоо, которая находится рядом со зданием парламента, организовали митинг работники одного из крупнейших в Центральной Азии рынка "Дордой". Они хотят, чтобы Китай открыл расположенные на границе с Кыргызстаном пункты пропуска, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса, поскольку из-за этого торговцы вовремя не могут получить свой товар. Рядом с ними группа пикетирующих здание женщин выступает за прекращение политического преследования экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Еще один пикет в настоящее время проходит возле здания Государственного комитета национальной безопасности. Его участники требуют прекратить уголовное преследование бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.

В Кыргызстане в начале октября разразился политический кризис после того, как в ночь на 6 октября сторонники не вошедших в состав парламента по итогам выборов партий организовали массовые беспорядки. ЦИК признал итоги голосования недействительными. В отставку ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков, премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков. Новым премьером был избран Садыр Жапаров, он же стал и.о. президента.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года. Повторные парламентские выборы, в соответствии с решением депутатов, состоятся не позднее 1 июня следующего года.-0-