В центре Брюсселя в ходе манифестации против антиковидных мер начались беспорядки

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организованная в воскресенье манифестация в Брюсселе против санитарных ограничительных мер и возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса в Бельгии вылилась в беспорядки и столкновения с полицией. Такую информацию сообщает ТАСС.

Колонна манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон около парка Пятидесятилетия в Европейском квартале Брюсселя. Полиция в ответ распылила слезоточивый газ и применила водометы. Толпа протестующих остановилась, наиболее активные из них начали забрасывать стражей порядка петардами и пустыми бутылками. Многие из участников акции протеста пришли на манифестацию хорошо подготовленными - с противогазами, которые они надели немедленно после применения полицией слезоточивого газа.-0-