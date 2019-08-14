В центре французской столицы была проведена срочная эвакуация

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей, живущих рядом с собором Парижской богоматери, просили срочно покинуть дома из-за предельно высокой концентрации свинца. Сейчас содержание этого металла превышает норму в 700 раз! Об этом сообщил российский телевизионный Пятый канал .

Туристов в опасную зону также не пускают. Работы по восстановлению Нотр-Дам де Пари тоже прекращены, и когда возобновятся, неизвестно.

Предположительно, загрязнение произошло во время пожара. Крыша Нотр-Дама рухнула, и в почву попало около 400 т расплавленного свинца. И теперь эксперты говорят, что восстановление знаменитого на весь мир собора займет гораздо больше пяти лет, о которых заявляли ранее.-0-