В центре Кемерова загорелся автосалон

20 мая, Кемерово /БЕЛТА - ТАСС/. Крупный автомобильный салон загорелся в Центральном районе Кемерова. Открытым пламенем охвачена кровля и верхний этаж здания, на месте работают пожарные, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России.

"На месте работают 14 единиц техники, горит кровля автосалона, информации о пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, а его площадь составляет 1 тыс. кв.м.

Автосалон находится в центре города на Октябрьском проспекте. Рядом с ним расположена АЗС, а также ряд административных зданий и жилые дома. Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.-0-