В центре Киева неизвестный угрожает взрывом

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева мужчина угрожает взорвать бомбу, начата специальная полицейская операция "Гром", сообщает УНН.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк"(Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

"Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться. Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - заявили в МВД.-0-