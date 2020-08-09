В центре Киева полиция обезвредила взрывное устройство

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около одного из офисов в центре Киева обнаружено взрывное устройство, сообщает УНН.
"Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева", - говорится в сообщении пресс-службы полиции украинской столицы.
Отмечается, что при осмотре объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в полиции.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в полиции.-0-