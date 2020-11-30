В центре Киева проходит акция протеста

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве протестующие перекрыли улицу Крещатик, сообщает РБК-Украина.

В акции протеста принимают участие вкладчики банка "Аркада". Митингующие требуют продолжить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

Как отмечают демонстранты, перекрытие центральной улицы столицы планируется до 18.00 (по местному времени).

Как сообщает УНИАН, 25 августа Нацбанк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Ранее в этот банк доверители инвестировали миллиарды украинских гривен на строительство квартир в ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". По распоряжению мэра Киева Виталия Кличко, ЗАО "ХК "Киевгорстрой" должен был провести аудит трех жилых комплексов, подсчитать, сколько средств потребуется на достройку, публично объявить результат аудита и предложить доверителям алгоритм решения. На текущий момент результат аудита не объявлен.-0-