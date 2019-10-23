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23 октября 2019, 08:43

В центре Киева взорвалась граната, есть погибшие

Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ

23 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. От взрыва гранаты в центре украинской столицы, по предварительным данным, погибли два человека.

Инцидент произошел 22 октября около 22.00 в Киеве на улице Пушкинский, 34, вблизи входа в здание. Между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них достал гранату. Она взорвалась у мужчины в правой руке. Оба участника конфликта погибли на месте. Кроме того, осколки отлетели в двух женщин, одну из которых госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщает в Facebook Полиция Киева, на место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

"По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации данному событию", - отмечают в полиции.-0-

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