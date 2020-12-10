В центре Кишинева фермеры на тракторах устроили акцию протеста

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Кишинева 150 молдавских фермеров на тракторах устроили акцию протеста, выражая свое недовольство налоговой реформой, сообщает Euronews.

Припарковав свои машины у здания правительства, протестующие требовали отмены реформы и адекватной государственной помощи. Фермеры возмущены, в частности, повышением ставки НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Они говорят, что ту же ставку НДС - 12% - власти установили и для импортеров, снизив ее с 20%, что делает положение отечественных сельхозпроизводителей еще более уязвимым.

Также протестующие недовольны мизерной компенсацией потерь из-за засухи. В этом году молдавские фермеры были вынуждены взять огромные кредиты, чтобы компенсировать потери урожая. Они требуют, чтобы власти возместили им хотя бы половину понесенного ущерба.

"Мы переживаем глубокий кризис, а власти нас игнорируют. У нас сложилась такая ситуация, что мы не просто не можем вывести трактор в поле, нам и жить стало не на что. Нас душат банки, душат поставщики семян, удобрений, солярки. Все нас душат. Мы оказались в ситуации, когда нам ничего не остается как выйти на улицу и протестовать", - рассказал Euronews фермер Вадим Чиобану.-0-