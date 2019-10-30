В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка неизвестного токсичного вещества произошла сегодня в центре Лондона, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Утечка неназванного химического вещества произошла в торговом помещении на одной из центральных улиц города, где расположено множество магазинов. Как сообщили представители правоохранительных органов, этот случай не имеет отношения к терроризму. В результате инцидента один человек госпитализирован.
Место происшествия было оцеплено полицией. Впоследствии оцепление было снято, однако на месте продолжают находиться сотрудники правопорядка.-0-