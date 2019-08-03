3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе Замоскворечья в центре Москвы горит постройка начала XX века в стиле модерн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв.м. К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

Пожару присвоен повышенный ранг - номер два. Информация о пострадавших не поступала.-0-