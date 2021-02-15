В центре Москвы обрушились строительные леса - есть пострадавший

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительные леса обрушились в Лубянском проезде в центре Москвы, в результате ЧП пострадал один человек, под завалами могут быть люди, сообщает ТАСС.

"В Лубянском проезде обрушились строительные леса. Пострадал один человек. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", - сообщил агентству источник в экстренных службах, отметив, что пострадавший получил незначительные повреждения.

"Строительные леса упали на временный пешеходный переход. Оставшиеся конструкции под угрозой обрушения. В данный момент разбирают завалы", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, во время обрушения на лесах рабочих не было, пострадал прохожий.

Площадь обрушения составила 600 кв.м. "Предварительной причиной ЧП стало скопление снега", - отметил собеседник агентства. На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб и медики.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о происшествии по адресу Лубянский проезд, 25, стр.1, поступило в 14:11. "Пятиэтажное административное здание находится на реконструкции. Произошло частичное падение строительных лесов с фасада здания на тротуар", - сказали в главке. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.-0-