В центре Парижа прогремел взрыв

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в девятом округе французской столицы, расположенном в центральной части города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции.
Местом взрыва стала улица Тревиз. В результате инцидента есть пострадавшие.
Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.
Как сообщил телеканал BFM, причиной взрыва стала утечка газа.-0-
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