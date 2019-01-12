В центре Парижа прогремел взрыв

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в девятом округе французской столицы, расположенном в центральной части города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции.

Местом взрыва стала улица Тревиз. В результате инцидента есть пострадавшие.

Фото Reuters

Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.

Как сообщил телеканал BFM, причиной взрыва стала утечка газа.-0-