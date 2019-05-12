В центре Санкт-Петербурга футбольные фанаты ЦСКА и "Зенита" устроили потасовку

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков футбольных фанатов московского ЦСКА и петербургского "Зенита" устроили 12 мая днем драку в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, в драке участвовали более 100 человек с обеих сторон.

По словам источника агентства, в ночь на 12 мая на Думской улице в Петербурге произошла еще одна драка между болельщиками двух команд. В ней участвовали 12 человек. По ее итогам никто задержан не был.-0-