В центре Санкт-Петербурга загорелась мансарда жилого дома

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 пожарных привлечено к тушению пожара на набережной реки Карповки в Петроградском районе в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Площадь горения мансарды жилого дома составила 800 кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили пожарные.

"9 октября в 18:16 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв. метров", - сообщили в управлении, добавив, что "в 19:11 мск подан номер 3".

В 18:28 мск пожару присвоен дополнительный номер сложности 1-бис. К ликвидации пожара привлечено от МЧС семь единиц техники и 34 человека личного состава.-0-